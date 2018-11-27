رياضة | koora live | رابط يوتيوب سريع HD مشاهدة ماتش الاهلي والمقاولون اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | الدوري المصري | Youtube

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koora live | رابط يوتيوب سريع HD مشاهدة ماتش الاهلي والمقاولون اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | الدوري المصري | Youtube الأهلي يعود إلى سباق الدوري المصري الممتاز بعد فترة من الغياب، ويستهل مبارياته المضغوطة خلال عدد قليل من الأيام بمواجهة المقاولون العرب اليوم الثلاثاء. الأهلي يعود إلى سباق الدوري المصري الممتاز بعد فترة من الغياب، ويستهل مبارياته المضغوطة خلال عدد قليل من الأيام بمواجهة المقاولون العرب اليوم الثلاثاء. koora live | رابط يوتيوب سريع HD مشاهدة ماتش الاهلي والمقاولون اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | الدوري المصري | Youtube تشكيل المارد الأحمر في المهمة الأولى لمحمد يوسف كمدير فني مؤقت عقب رحيل باتريس كارتيرون، يشهد مفاضلة بين لاعبين في مركزين. koora live | رابط يوتيوب سريع HD مشاهدة ماتش الاهلي والمقاولون اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | الدوري المصري | Youtube مركز الظهير الأيمن يشهد مفاضلة بين باسم علي وكريم وليد "نيدفيد"، فيما يُفاضل يوسف بين مروان محسن وصلاح محسن في مركز المهاجم. koora live | رابط يوتيوب سريع HD مشاهدة ماتش الاهلي والمقاولون اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | الدوري المصري | Youtube وجاء تشكيل الأهلي المتوقع للقاء كالآتي: حراسة المرمى: شريف إكرامي. الدفاع: باسم علي/كريم نيدفيد - سعد سمير - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف. الوسط: حسام عاشور - هشام محمد - أحمد حمودي - وليد سليمان - إسلام محارب. الهجوم: مروان محسن/ صلاح محسن. ويغيب عن الأهلي بعض العناصر الأساسية في الفريق بسبب الإصابة مثل أحمد فتحي ومحمد هاني ومحمد الشناوي وعمرو السولية ووليد أزارو، بالإضافة إلى الغائبين منذ فترة علي معلول وجونيور أجايي. koora live | رابط يوتيوب سريع HD مشاهدة ماتش الاهلي والمقاولون اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | الدوري المصري | Youtube

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