شكرا لقرائتكم خبر عن كاجاوا يرغب في الرحيل عن دورتموند والانتقال إلى الليجا الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى لاعب الوسط المهاجم الياباني شينجي كاجاوا، أحد أنجح لاعبي كرة القدم اليابانيين المحترفين خارج بلاده، الثلاثاء، رغبته بالانتقال للعب في إسبانيا، في وقت يعاني لحجز مكان أساسي له مع فريقه بوروسيا دورتموند متصدر ترتيب الدوري الألماني.

وكان كاجاوا جزءًا أساسيًا من فريق دورتموند الذي فاز بلقب الدوري الألماني «البوندزليجا» مرتين تواليا (2010 و2011)، قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، والعودة إلى الفريق الألماني في صيف 2014.

إلا أن الياباني البالغ من العمر 29 عامًا، وجد نفسه غير قادر على حجز مكان ثابت له هذا الموسم في تشكيلة المدرب السويسري لوسيان فافر.

وقال كاجاوا لصحيفة «نيكان» الرياضية اليابانية: «خلال السنتين أو السنوات الثلاث الماضية، كنت أفكر دائما في ما يمكنني فعله للذهاب إلى إسبانيا».

وأضاف: «لا يمكنني إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم دون الذهاب إلى إسبانيا. أريد تحقيق ذلك حتما».

ولم تكن الفترة التي أمضاها الدولي الياباني مع يونايتد ناجحة، وسعى إلى إعادة اكتساب الثقة بالعودة إلى دورتموند. إلا أن تعرضه لإصابات متتالية، وتألق اللاعبين الصاعدين جعله خارج حسابات فافر في الفريق الذي يتربع حاليا على صدارة «البوندزليجا» برصيد نظيف من الخسارة، بعد تسع انتصارات في 12 مرحلة.

وقال كاجاوا: «أريد أن أجد حلا لهذا الموقف. أول الحلول هو تغيير الفريق.. لدي شعور متنامٍ بالرغبة في التغيير ومواجهة تحديات جديدة».

وعن انتقال محتمل إلى إسبانيا قال كاجاوا: «لا شيء لدي لأخسره. أنا واثق من أنني أستطيع التألق في المرحلة التالية من مسيرتي»، معتبرًا أن اللعب في الليجا الإسبانية سيكون «التحدي الأكبر في حياتي».