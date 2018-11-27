شكرا لقرائتكم كينو يقترب من العودة إلى البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ذكرت تقارير صحفية، أن المهاجم ماركوس كينو، المحترف حاليا في صفوف بيراميدز المصري، والذي يعد نجمه الأول، أصبح قريبا من العودة إلى بلاده البرازيل.

وكشفت صحيفة (1News) البرازيلية أن كينو (29 عاما) يرغب في العودة إلى بلاده، مشيرة إلى أن العديد من الأندية البرازيلية تتنافس على ضم اللاعب، الذي كان قد انتقل إلى بيراميدز قادما من بالميراس في يوليو الماضي مقابل نحو 10 ملايين يورو، والمطلوب أيضا في أندية خليجية.

وأضافت أن كينو مطلوب من قبل إدارة ناديي فلامنجو وكروزيرو المحليين، رغم أنه يفضل في المقام الأول العودة لارتداء قميص بالميراس، المتوج مؤخرا بطلا للدوري البرازيلي بمساهمة من قبل اللاعب نفسه قبل الذهاب للاحتراف في مصر.

ويبحث بالميراس بالفعل عن التعاقد مع مهاجم خلال الفترة القادمة مع اقتراب لاعبه دودو من الاحتراف في الدوري الصيني، بينما يضع مدرب كروزيرو، مانو مينيزيس، كينو ضمن أولوياته لموسم 2019.