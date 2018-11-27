شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعلق على منع حضور جماهير الأهلي مواجهة المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة حقيقة منع الجماهير من حضور مباراة الأهلى أمام المقاولون العرب المقرر لها اليوم ضمن الأسبوع الـ16 للدورى ، حيث أكد أن هناك قرار بمنع التذاكر فى مباريات القطبين الأهلى و الزمالك و الإكتفاء بالدعوات لأعضاء النادي من الجمعية العمومية .

يواجه فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى نظيره المقاولون العرب الليلة ، فى المواجهة المقرر اقامتها بين الفريقين على ملعب السلام، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري العام.

تابع عامر حسين ، تم الاتفاق بين الأمن على حضور جماهير الأهلى و الزمالك بدعوات خاصة من قبل مسئولو الناديين وليس بتذاكر ، وهو ما يقوم به نادى الزمالك منذ فترة طويلة بدخول أعضاء النادى بدعوات فقط.