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شكرا لقرائتكم كارتيرون يظهر فى القلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ظهر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلى، بمقر الفريق الأحمر بالجزيرة للمرة الاخيرة صباح اليوم الثلاثاء، لإنهاء علاقته بشكل رسمي مع النادى، بعد تحويل قيمة الشرط الجزائي فى حسابه، عقب صدور قرار بإقالته على خلفية تراجع النتائج.
وجمع كارتيرون متعلقاته، بعدما عقد أكثر من جلسة لإنهاء عقده بشكل رسمى، ومن المقرر أن يسافر كارتيرون لفرنسا خلال ساعات لقضاء أجازة قصيرة قبل تحديد وجهته المقبلة، بعد تلقيه العديد من العروض.
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