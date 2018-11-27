شكرا لقرائتكم المسابقات تعلن نقل مواجهة الاتحاد وسموحة لبرج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين على نقل مباراة سموحه و الاتحاد السكندرى فى دور الـ16 لكأس مصر من استاد المقاولون إلى ملعب الجيش " برج العرب بالإسكندرية. ووافق نادي الاتحاد السكندرى على مواجهة سموحه بملعب برج العرب " ملعب الاخير " ليتم إرسال موافقة للجنة المسابقات باتحاد الكرة ليتم إقامة اللقاء المقرر له 7 ديسمبر ببرج العرب بالإسكندرية.

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