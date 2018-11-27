شكرا لقرائتكم سعد بقير يراهن على جماهير الترجي في مونديال الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سعد بقير، لاعب خط وسط الترجي التونسي، إن تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يعد أفضل حافز له لتقديم عروض قوية في بطولة كأس العالم للأندية 2018 التي تقام في ديسمبر المقبل.

وكان الترجي قد تأهل لمونديال الأندية إثر تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي المصري، حيث خسر الفريق التونسي 1-3 ذهابا، ثم فاز 3-0 في إياب الدور النهائي.

وكان سعد بقير قد لعب دورا بطوليا في مباراة الإياب التي أقيمت برادس في التاسع من نوفمبر الجاري، حيث سجل الهدفين الأول والثاني للترجي.

وقال بقير، في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء ضمن بيان للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية إن الفوز باللقب الإفريقي على حساب فريق بحجم الأهلي المصري يضاعف من أجواء النصر الذي تحقق "بفضل جهود لاعبي الفريق ككل ودعم جمهورنا التونسي الكبير".

وأضاف بقير أن النجاح في دوري أبطال إفريقيا ينتظره نجاح آخر في بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

وحول المباراة الأولى لفريقه في 15 ديسمبر والتي يأمل أن تكون أمام فريق العين الإماراتي مستضيف البطولة، قال بقير إنها لا تقل أهمية عن مواجهة بقية الفرق الأخرى، ولكنها ستشكل محطة مهمة بالنسبة لنا لأنها بوابة العبور في البطولة.

وأوضح بقير أن نجاح الترجي في مونديال الأندية يرتبط بشكل وثيق بحضور الجماهير التونسية، قائلًا: "تواجدهم خلفنا له أثر عظيم ويجعلنا نحارب للفوز بكل ما أوتينا من قوة".

وعن احتمال مواجهة فرق مثل ريال مدريد وبوكا جونيورز وريفر بليت، قال بقير: "هدفنا تشريف الكرة الإفريقية وتحقيق إنجاز كبير في كأس العالم للأندية والوصول بعيدا وليس فقط من أجل التمثيل المشرف، ولبلوغ هذه الغاية يتعين علينا التحضير والإعداد الجيد لمواجهة تلك الفرق والظهور كند لها وإثبات أننا لسنا لقمة سائغة أمام الفرق المرشحة".