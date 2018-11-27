شكرا لقرائتكم عاصفة تركي آل الشيخ تجتاح الرياضة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خلق تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أجواء جديدة في الرياضة السعودية والعربية منذ توليه المنصب في السادس من سبتمبر العام الماضي، غربل القطاعات الرياضية وأعاد تشكيلها من جديد، وفتح الملفات المغلقة وأحال ملفات أخرى إلى النيابة العامة، ولهذا لم يكن غريباً أن يحصل على جائزة الشيخ محمد بن راشد للإبداع الرياضي 2018.

في عهد آل الشيخ تم السماح بدخول العائلات إلى الملاعب السعودية للمرة الأولى في تجربة اقتصرت الموسم الماضي على 3 مدن، قبل أن تعمم على جميع الملاعب في الموسم الحالي، كما دعم الأندية في صفقات اللاعبين الأجانب واستطاع إيصال الدوري المحلي إلى المرتبة السادسة عالمياً في قيمة الانفاق بعدما جلب عددا من النجوم الذين كانوا في روسيا الصيف الماضي إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكذلك، احتضنت السعودية بطولة "سوبر كلاسيكو" بين البرازيل والأرجنتين شهر أكتوبر الماضي، وذهب المنتخب الأخضر إلى البصرة لرفع الحظر عن الملاعب العراقية، كما بذل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم مجهودات كبيرة انتهت برفع الإيقاف عن الكويت.

وفي الرياضات الأخرى، حضرت المصارعة الحرة للمرة الأولى إلى السعودية بعد توقيع اتفاقية مع WWE لاحتضان المنافسات 10 أعوام قادمة، كان أولها "أعظم رويال رامبل" شهر أبريل الفائت في جدة ومهرجان "كراون جيول" الذي احتضته الرياض في الثاني من نوفمبر.