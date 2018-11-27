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الأهلي ينتفض بسبب جماهيره

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شكرا لقرائتكم الأهلي ينتفض بسبب جماهيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجري العامري فاروق، نائب رئيس النادي اتصالات مكثفة صباح اليوم مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لحل أزمة جماهير الأهلي واستعادة حقها المشروع في حضور المباريات، أسوة بباقي جماهير الأندية.

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وتلقى نائب رئيس النادي تأكيدات من وزير أن هناك اتصالات في اتجاهات مختلفة وأن الأزمة في طريقها للحل.

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جاء ذلك في إطار التنسيق المستمر بين العامري فاروق، وخالد الدرندلي أمين الصندوق، والمهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة وبقية أعضاء المجلس، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي؛ لبذل أقصى جهد خلال الساعات القادمة مع كافة الجهات المعنية بالدولة؛ لحل هذه الأزمة وأحقية جماهير الأهلي في مساندة فريقها وحضور كافة المباريات.

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