ليفربول يستعيد ماني أمام سان جيرمان

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جدة - عمرو شويل يستعيد نادى ليفربول الإنجليزي نجمه ساديو ماني في قمة الغد ضد باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء، بالجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وأجرى ساديو مانى اختبارا طبيا صباح اليوم أكد جاهزيته للمشاركة فى مباراة الغد بعدما تعرض لإعياء عقب مباراة واتفورد التى أقيمت مطلع الأسبوع بالدوري الإنجليزي الممتاز. وكشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن اللاعب سينضم لبعثة الفريق المسافرة إلى باريس اليوم للمشاركة فى اللقاء. ويتقاسم ليفربول ونابولي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط لكل منهما، ويأتى سان جيرمان في المركز الثالث بـ5 نقاط وأخيرا النجم الأحمر بـ4 نقاط.

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