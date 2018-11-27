شكرا لقرائتكم النصر: بيان "المسابقات" مخالف للحقيقة..ونبحث عن العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مجلس إدارة النصر على أن بيان لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم الذي صدر، يوم الأحد، مخالف للحقيقة، وأكد النادي أنه يبحث عن عدالة المنافسة دون التشكيك في الذمم وأنه لا يتهم أحدا.

وقال النصر في بيان صحافي نشره على حسابه الرسمي، يوم الاثنين: تمت مناقشة تأجيل المباريات في اجتماع الأندية بأحد فنادق الرياض، على هامش قرعة بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وطلب ممثل النصر تأجيل مباراته مع الوحدة وتم رفض الطلب مباشرة من لجنة المسابقات.

وأضاف البيان: تفاجأ النادي بتأجيل مباراة مماثلة لمنافس في الجولة ذاتها، وهو ما يثير الاستغراب إلى درجة أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة تساءل عن هذا في حسابه الرسمي على تويتر، ولقد تم توجيه النصر من اللجنة بأن المسموح لا يتخطى تقديم يوم أو تأخير يوم لتحقيق المصلحة العامة وفي إطار الجولة ذاتها.

وتابع النادي في بيانه: ما جاء في بيان لجنة المسابقات مخالف لحقيقة ما حدث، وربما نجد العذر للأحبة في اللجنة بعد مغادرة أعضائها السابقين وتولي الأعزاء الحاليين مهامهم مما أحدث فجوة في تتابع وسلسلة الأحداث.

وأكد إدارة النصر أن تأجيل جولة لفريق واحد دون غيره يخدش مبدأ عدالة المنافسة ولا يحقق تساوي الفرص، خاصة إذا سبقت مباراة للفريق الذي تمت تلبية طلباته، وهو إجراء مختلف تمام عن تعديل موعد مباراة من يوم إلى يوم آخر بسبب الالتزامات الأخرى، فالأخير طلب شرعي وموضوعي ومبرر والأول غريب يثير الشبهات.

واختتم النصر بيانه، قائلا: يؤكد النادي أنه لا يشكك في الذمم ولا يتهم أحداً ولكنه يبحث عن عدالة المنافسة، ونثق أن هذه الممارسات لا يمكن أن تمر في عهد رجل التطوير الرياضي الأول تركي آل الشيخ، الذي عمل وتعب ودعم الجميع، ونأمل أن تكلل جهوده الحثيثة نحو تعزيز موقع الدوري السعودي بين المسابقات العالمية، ونحن على ثقة بأنه يتفهم موقف النصر وجميع الأندية ويسعى لتحقيق عدالة المنافسة وتساوي الفرص.

وكانت لجنة المسابقات أكدت في بيان لها يوم الأحد أن التعديلات التي تمت على مواجهات النصر والهلال في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جاءت نتيجة لمشاركاتهما في كأس زايد للأندية الأبطال.

وأوضح البيان الذي نشر بأن قرار التعديل تم إعلانه رسمياً بتاريخ 18 أكتوبر 2018، وأن تعديل مواجهات النصر والهلال من قبل لجنة المسابقات تم بناء على ما تم رفعه للجنة من قبل الناديين، وحسب رغباتهما وموافقتهما، وأوضح: نادي النصر تقدم بطلب تقديم مباراته مع الشباب من السبت 24 نوفمبر إلى الجمعة 23 نوفمبر، وتأجيل مواجهته مع الوحدة من السبت الموافق أول ديسمبر إلى الأحد 2 ديسمبر.

وأشار البيان إلى أن نادي الهلال تقدم بطلب تأجيل مواجهته مع نادي أحد من يوم الجمعة 30 نوفمبر إلى يوم الأحد 11 ديسمبر، مع تقديم مباراته مع النصر من يوم السبت 8 ديسمبر إلى يوم الجمعة 7 ديسمبر، وتأخير مواجهته مع الحزم من يوم الخميس 13 ديسمبر إلى يوم السبت 15 ديسمبر.

وواصل البيان: وافقت اللجنة على طلبات الناديين المشار إليهما، في حين تم رفض طلب نادي الهلال بتقديم مواجهته مع نادي النصر لوجود مباراة للنصر مع الوحدة يوم الأحد 2 ديسمبر، بينما تم اعتماد طلب الهلال بإقامة مباراته مع أحد يوم الاثنين 12 ديسمبر.

وسبق أن انتقد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للرياضة قرارات لجنة المسابقات بشأن تأجيل مباريات بعض فرق الدوري دون الأخرى.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" يوم السبت: سؤال مهم وأوجهه للاتحاد السعودي والأخ عادل البطي، مباراة أحد والهلال تأجلت النصر والوحدة ما تأجلت؟ أحد يفهمني، أشياء غريبة تحدث وكأن المقصود إفشال الدوري، وقتل المنافسة فيه.. الدوري لـ16 فريقاً، وكل فريق له حق المنافسة فيه.