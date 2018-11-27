شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج كل ماتريد معرفته عن أزمة عصام الحضرى مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاحديث يعلو فى الشارع الإسماعيلاوى على أزمة عصام الحضرى حارس مرمى الدراويش الذى تخلف عن رحلة سفر الفريق الأصفر لبوروندى لمواجهة بطلها فى الدور التمهيدى لدوري الابطال الأفريقى، بداعى مرض والدته ليقرر مجلس إدارة الاسماعيلى تحويله للتحقيق وسط تكنهات حول نهاية رحلة السد العالى مع القلعة الصفراء، وهو ما نرصده بالتفاصيل فى السطور التالية ..

س : متى سيتم التحقيق مع عصام الحضرى ؟

ج : قام الإسماعيلى بإرسال إخطار رسمى إلى عصام الحضرى على عنوان منزله بأن موعد التحقيق سيكون يوم السبت القادم الموافق 1 ديسمبر فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بالنادى الإسماعيلى.

س: كيف واجه الحضرى قرار الاسماعيلى بتحويله للتحقيق ؟

ج: أخطر عصام الحضري مجلس إدارة ناديه باستقراره على الرحيل عن قلعة الدراويش فى يناير المقبل.

س: لماذا قرر الحضرى الرحيل عن الاسماعيلى ؟

ج: قرار الحضرى بالرحيل جاء نظرًا لسوء نتائج الفريق وعدم مساعدته علي تحقيق طموحاته، والإرهاق الذي يتعرض له جراء السفر يوميًا من القاهرة إلي الإسماعيلية، بالإضافة إلى موقف المسئولين معه بعدما تعذر سفره مع بعثة الفريق إلي بوروندي بسبب مرض والدته.

وقال الحضري عن ذلك: "تصرف مسئولى الدراويش في موقف مرض والدتي كتب النهاية، حيث لم يقم أي منهم بالاطمئنان علي حالة والدتي الصحية، ولم يقم أي منهم بالاتصال بي لمعرفة سبب عدم سفري مع البعثة، وفوجئت بأخبار إحالتي للتحقيق، حينها اتخذت قرار الرحيل دون رجعة ، فعندما تغيب الانسانيات في التعامل فلا يمكن الاستمرار".

س: ماهى وجهة الحضرى المقبلة ؟

ج : تلقي الحضرى عروضًا من عدة أندية محلية وكذلك خارجية أبرزها من الدوري السعودي.

س: كيف يتعامل فييرا مع أزمة غياب الحضرى ؟

ج : يفاضل البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى بين الثنائى محمد فوزى ومحمد مجدى لخلافة عصام الحضرى حارس مرمى الدراويش فى التشكيلة الأساسية للفريق لمواجهة "ماسيجير نيجوزى" .

س: ماهى العقوبة التى تنتظر الحضرى فى الاسماعيلى ؟

ج : من المقرر أن يتم توقيع عقوبة على الحضرى عقب التعرف على أسباب تخلفه عن السفر ، وذلك وفقا للائحة الجزاءات من أجل الحفاظ على حالة الانضباط داخل صفوف الاسماعيلى الذى يستعد للمشاركة الأفريقية بعد غياب دام لسنوات.