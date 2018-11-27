شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه المقاولون العرب الليلة بدون جماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى نظيره المقاولون العرب الليلة بدون جماهيره، فى المواجهة المقرر اقامتها بين الفريقين على ملعب السلام، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري العام.

وأكد مسئولو الأهلى أن تذاكر مواجهة المقاولون العرب لم تُختم من قبل الأمن، وبالتالى سيتم الاكتفاء بالدعوات التى سيتم توزيعها على عدد من أعضاء النادى.

وأجرى مسئولو الأهلى اتصالات مكثفة مع أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة لحل أزمة مشجعى الأهلي أسوة بباقى جماهير الأندية.