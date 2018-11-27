شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام مهدد بالغياب عن الزمالك أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح حازم إمام ظهير أيمن الزمالك مهددا بالغياب أمام الاتحاد السكندرى مساء الجمعة المقبل فى إياب دور الـ16 للبطولة العربية، المقرر إقامتها بملعب بتروسبورت. ويعانى حازم إمام من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية وأدى جلسة علاجية فى الجيم على هامش مران اليوم، دون المشاركة فى التدريب الجماعى. كما شهد مران الزمالك صباح اليوم غياب محمود دونجا لاعب الوسط الزمالك بعد حصوله على إذن من الجهاز الفنى. واستأنف الزمالك تدريباته صباح اليوم استعدادا للقاء الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية، بعدما حقق فوزا جديدا مساء الاثنين بمسابقة الدورى المصرى على حساب الجونة بثلاثية نظيفة ليواصل الهيمنة على صدارة البطولة برصيد 32 نقطة.

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