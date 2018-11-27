شكرا لقرائتكم خبر عن «أزارو» يواصل برنامجه التأهيلي للتخلص من آلام وجه القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يواصل وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تدريباته التأهيلية؛ تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي والتي تتوقف على تخلص اللاعب من الآلام التي يعاني منها في وجه القدم.

واشتكى أزارو، من تورم في وجه القدم، ويغيب عن المشاركة اليوم في مباراة المقاولون العرب التي تقام في السابعة مساء على استاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري العام.

ويواصل أزارو، استكمال برنامجه التأهيلي على ملعب التتش، ضمن مجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة المقاولون، على أن يتحدد موقف اللاعب في اختبار طبي جديد يخضع له على هامش مران الفريق غدا.