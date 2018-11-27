شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤدي مرانه غدًا بدون راحة استعدادًا لبتروجت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه صباح غدٍ الأربعاء بدون راحة؛ استعدادًا لمواجهة بتروجت التي تقام يوم السبت المقبل بالسويس، والمؤجلة من الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري العام.

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب، في السابعة مساء اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من عمر بطولة الدوري العام.

واختار محمد يوسف، المدير الفني المؤقت، 20 لاعبا بالأمس للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة اليوم.