شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: سموحة تعاقد رسميًا مع باسم مرسي لمدة 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، انتقال باسم مرسي، مهاجم الزمالك، إلى صفوف الفريق السكندري، على سبيل الإعارة.

وأوضح «عامر»، في تصريحات ببرنامج ملعب 9090 الإذاعي، أن باسم سيلعب في صفوف سموحة بداية من يناير المقبل ولمدة 6 أشهر.

وعاد باسم مرسي إلى صفوف الزمالك بعد فسخ تعاقده مع لاريسا اليوناني.