تعليق عمرو أديب على فوز تركي آل الشيخ بجائزة شخصية العام.. فيديو

علّق الإعلامي عماد أديب على فوز المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي كأفضل شخصية رياضية عربية .
وقال أديب "لمن لا يعرف تركي آل الشيخ جيدا فهو طول الوقت يبحث ويبتكر لتطوير الأنشطة الرياضية والمسابقات العالمية لإدخالها السعودية" .
وتابع "هو من أدخل مصارعة المحترفين العالمية والألعاب الإليكترونية والسوبر الإيطالي والعربي ومسابقات الشطرنج والتنس وغيرها من المسابقات بالوطن العربي عموما بفضل سياسته واجتهاده" .
وأضاف "أنصح البعض بمتابعة الاستاد الذي يخوض عليه بيراميدز مبارياته بالدوري المصري والتطوير الذي وصل له من خلال الأفكار والسياسات الجديدة التي قام بها تركي آل الشيخ" .
واختتم أديب "هذا الرجل حقق نجازات على أرض الواقع وليس مجرد أفكار على الورق" .
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