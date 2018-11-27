شكرا لقرائتكم كونميبول يبدأ إجراءات تأديبية ضد ريفر بليت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية "كونميبول" أنه بدأ إجراءات تأديبية ضد نادي ريفر بليت، بعد هجوم مجموعة من مشجعيه على حافلة فريق بوكا ونيورز، قبيل مباراتهما في إياب نهائي كأس الليبرتادوريس.

وذكر كونميبول، في بيان نشره بموقعه على الإنترنت، أنه أتاح مهلة أمام نادي ريفر بليت لمدة 24 ساعة، تنتهي مساء اليوم الثلاثاء؛ لتقديم أدلة دفاع بشأن تلك الأحداث.

كان الهجوم وقع على حافلة فريق بوكا جونيورز، قبيل مباراة السوبر كلاسيكو، التي كانت مقررة السبت الماضي على ملعب "مونومينتال" معقل ريفر بليت.

ونقل عدة لاعبين من بينهم القائد بابلو بيريز، إلى المستشفى إثر وقوع إصابات بجروح وإصابات في العيون.

وتأجلت المباراة في البداية، إلى اليوم التالي، ثم تقرر بعدها تأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى، بناء على طلب من بوكا جونيورز.

ومن المقرر أن يتخذ مسؤولو كونميبول في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، قراراهم بشأن الإجراء المناسب للمباراة.

وربما يقرر الاتحاد نقل المباراة لملعب محايد، أو إقامتها بدون جماهير في إستاد مونومينتال، وربما يصل الأمر لإقصاء ريفر بليت، علما بأن مباراة الذهاب التي كان قد استضافها بوكا جونيورز بملعبه، انتهت بالتعادل (2-2).