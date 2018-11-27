شكرا لقرائتكم ساو باولو يتعادل مع سبورت ريسيفي بالدوري البرازيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد ساو باولو بعض اتزانه في الدوري البرازيلي لكرة القدم بالتعادل مع سبورت ريسيفي سلبيا، مساء أمس الإثنين، في المرحلة الـ37 للبطولة.

ورفع ساو باولو، الذي خسر في المرحلة الماضية أمام فاسكو دي جاما، رصيده إلى 63 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف جريميو، فيما ارتفع رصيد سبورت ريسيفي إلى 39 نقطة في المركز الـ18، علما بأنه التعادل الثالث للفريق مقابل هزيمتين في آخر 5 مباريات خاضها بالمسابقة.



وفي مباراة أخرى، تغلب بوتافوجو على بارانا بهدفين سجلهما إييك ناسيمينتو دي ليما في الدقيقتين السابعة و75 مقابل هدف سجله أليكس سانتانا في الدقيقة 64 .



وبهذه النتيجة يرفع بوتافوجو رصيده إلى 51 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد بارانا عند 22 نقطة في قاع جدول المسابقة



