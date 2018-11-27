شكرا لقرائتكم ديمبلي يتراجع عن التمرد على برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مسئولو نادى برشلونة الأسبانى الأنباء التى ترددت حول رغبة الفرنسى عثمان ديمبلي فى الرحيل عن البلوجرانا خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وفقاً لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إن إدارة برشلونة كذبت التقارير التى إنتشرت مؤخراً حول طلب الفرنسى عثمان ديمبلي الرحيل عن البارسا فى إنتقالات يناير، مؤكدة على أنهاء أخبار "غير صحيحة".

أوضحت الصحيفة، أن عثمان ديمبلي يركز حالياً فى تعديب موقفه ومصالحة أرنستو فالفيردى مدرب برشلونة من أجل كسب ثقته مجدداً، بعد فترة من التخبط والعلاقة غير المستقرة بين الطرفين نتيجة عدم إلتزام اللاعب الفرنسى خلال الفترة الماضية.

وقرر الفرنسى عثمان ديمبلي جناح برشلونة الإلتزام والتعديل من سلوكه الداخلى مع البلوجرانا بعد إحرازه هدف التعادل القاتل ضد أتلتيكو مدريد فى قمة الجولة الـ 13 السبت الماضى والتى إنتهت بالتعادل 1-1 بين الفريقين.