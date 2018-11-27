شكرا لقرائتكم فيديو .. تطوير 179 مركز شباب بالبحيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور إبراهيم خضر أبو قرن وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، فى تصريحات خاصة أنه من حسن حظه أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حاليا، مؤكدا ً أن وزير الشباب صاحب رؤيه تحمل معانى كثيرة للشباب أهمها تمكين الشباب، وكذلك فكر اقتصادى وتنموى للنهوض بالشباب.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أنه بالفعل تم تطوير أكثر من 179 مركز شباب على مستوى المحافظة من إجمالى 394 مركزا، مضيفاً أنه تم تطوير المراكز سالفة الذكر بإنشاء ملاعب جديدة ونجيل صناعى ومنشأت جديدة، آخرها تطوير مركز شباب مدينة دمنهور وحاليا يتم تطوير وتنمية موارد مركز شباب النصر خاصتا أنه واحد من أقدم مراكز الشباب بمحافظة البحيرة

وشدد أبوقرن، على أن ما تم تطويره بمراكز الشباب بالمحافظة خلال الفترة من 2014 حتى 2017 لم يحدث من قبل، وأشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بجهود وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، فى عملية التطوير والارتقاء بمستوى مراكز الشباب، وأهمية دور التوعية والبرامج التثقيفية لدمج ومشاركة الشباب فى قضايا المجتمع، باعتبارهم الأكثر قدرة وتأثيرا لحمل لواء التنمية من أجل بناء مستقبل مصر بكافة سواعد وأطياف أبناء الوطن.

و أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة في تصريحات عن مساندته ودعمه لنادي ألعاب دمنهور الذي يمثل له واجهة الرياضة بمحافظة البحيرة متمنيا صعود وعودة الفريق الأول لكرة القدم ألي الدوري الممتاز هذا الموسم مضيفاً أن وزير الشباب صاحب رؤيه تحمل معانى كثيرة للشباب أهمها تمكين الشباب، وكذلك فكر اقتصادى وتنموى للنهوض بالشباب .

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أنه تم تطوير 179 مركز شباب على مستوى المحافظة من إجمالى 394 مركزا، مضيفاً أنه تم تطوير المراكز سالفة الذكر بإنشاء ملاعب جديدة ونجيل صناعى ومنشأت جديدة، آخرها تطوير مركز شباب مدينة دمنهور.

وشدد أبوقرن، على أن ما تم تطويره بمراكز الشباب بالمحافظة خلال الفترة من 2014 حتى 2017 لم يحدث من قبل، وأشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بجهود وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز، فى عملية التطوير والارتقاء بمستوى مراكز الشباب، وأهمية دور التوعية والبرامج التثقيفية لدمج ومشاركة الشباب فى قضايا المجتمع، باعتبارهم الأكثر قدرة وتأثيرا لحمل لواء التنمية من أجل بناء مستقبل مصر بكافة سواعد وأطياف أبناء الوطن.