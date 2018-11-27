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جلسة فى الزمالك لفك نحس كاسونجو

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جدة - عمرو شويل حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على عقد جلسة خاصة مع الكونغولى كاسونجو مهاجم الفريق لمنحه بعض النصائح لعلاج أزمة إهداره الفرص السهلة خلال المباريات .

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وخلال الجلسة أكد جروس لكاسونجو أنه يثق تماما فى قدراته على التهديف ولكن عليه التركيز بشكل أكبر فى اللمسة الأخيرة خاصة أنه يجيد خلق الفرص لنفسه وهو الأمر الأصعب بالنسبة للمهاجم .

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كما عقد جروس جلسة مع لاعبي الزمالك على هامش المران الصباحى اليوم أشاد خلالها بما قدموه في لقاء الجونة بالأمس وطالبهم بالتركيز في مواجهة الاتحاد السكندرى يوم الجمعة المقبل بالبطولة العربية لحسم التأهل رسميا للدور ربع النهائى .

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واستأنف الزمالك تدريباته صباح اليوم استعدادا للقاء الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية بعدما حقق فوزا جديدا مساء الاثنين بمسابقة الدورى المصرى على حساب الجونة بثلاثية نظيفة ليواصل الهيمنة على صدارة البطولة برصيد 32 نقطة .

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