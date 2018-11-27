شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: 50 مليون جنيه قيمة عقد رعاية بريزنتيشن للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن، على وقوف الشركة وراء جميع المواهب المصرية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك تاريخا مشرفا فى كرة اليد ولديها أجيال صنعت التاريخ، كما وعد بإحداث طفرة فى كرة اليد على غرار كرة القدم، مضيفا أن شركة بريزنتيشن تنفق قرابة المليار و300 مليون سنويا، فى عقود الرعاية التى تم توقيعها مع الاتحادات والأندية.

وكشف هشام نصر رئيس اتحاد اليد عن تفاصيل عقد الرعاية، الذى جاء لمدة ثلاث سنوات بقيمة 50 مليون جنيه، ويستمر حتى كأس العالم 2021 والذى تنظمه مصر.

ويشمل العقد دعما عينيا متمثلا فى معسكرات للمنتخب الوطنى يتم خوض مباريات ودية مع فرق أجنبية قوية، وأتوبيس خاص بالمنتخب تؤول ملكيته للاتحاد بعد انتهاء العقد، ومكافآت خاصة للمنتخب الوطنى حال تحقيق المنتخب لنتائج معينة بالإضافة لملابس المنتخب.

وأضاف هشام نصر أنه ستتم إذاعة 70% من مباريات كرة اليد عبر التليفزيون، مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون طريق عودة اللعبة للانتشار الإعلامى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى ينظمه الاتحاد المصرى لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل عقد الرعاية التاريخى مع شركة بريزنتيشن، لكل أنشطة الاتحاد، كما يتم الإعلان عن حصول بريزنتيشن سبورتس على حقوق تنظيم كأس العالم لكرة اليد التى تحتضنها مصر عام 2021، بجانب الحصول على حقوق الاتحاد التسويقية والتجارية.

وحضر المؤتمر مجلس إدارة إتحاد اليد برئاسة هشام نصر ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن بالإضافة إلى المنتخب الوطنى لكرة اليد بكامل نجومه وجهازه الفنى والإدارى.