شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث مع وزير الرياضة أزمة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى العامرى فاروق، نائب رئيس النادى الأهلى اتصالات مكثفة صباح اليوم مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة لحل أزمة جماهير الأهلى واستعادة حقها المشروع فى حضور المباريات، أسوة بباقى جماهير الأندية. وتلقى نائب رئيس النادى تأكيدات من وزير الرياضة أن هناك اتصالات فى اتجاهات مختلفة وأن الأزمة فى طريقها للحل. جاء ذلك فى إطار التنسيق المستمر بين العامرى فاروق، وخالد الدرندلى أمين الصندوق، والمهندس خالد مرتجى، عضو مجلس الإدارة وبقية أعضاء المجلس، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادى؛ لبذل أقصى جهد خلال الساعات القادمة مع كل الجهات المعنية بالدولة؛ لحل هذه الأزمة وأحقية جماهير الأهلى فى مساندة فريقها وحضور كل المباريات.

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث مع وزير الرياضة أزمة الجماهير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .