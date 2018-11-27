شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة وربيع ياسين يحضران ندوة للطب الرياضى فى المركز الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على حضور جزء من ندوة للطب الرياضى المقامة فى إحدى قاعات المركز الأولمبى بالمعادى.

وحضر جزء من الندوة مع وزير الشباب والرياضة، ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب، حيث تبادل مع وزير الرياضة عددا من الموضوعات، جاء هذا على هامش جولة وزير الرياضة صباح اليوم الثلاثاء داخل المركز الأولمبى بالمعادى

ووقعت وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالمركز الأولمبى بالمعادى لإدارة مركز التعليم المدنى بالجزيرة، ومركز شباب الجزيرة بالإضافة إلى المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ بدءًا من 1 يناير 2019 ولمدة خمس سنوات.

ووقع البروتوكول محمد الخشاب المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود رزق رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية.