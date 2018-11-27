شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كامل: فخورون برعاية اتحاد اليد.. وانتظروا كأس عالم مختلف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس أن أفضل ما يسعده هو نعت شركته بالوطنية، مشددا على أن بسعى إلى دعم كل الناجحين فى مصر، مثل الاتخاد المصرى لكرة اليد.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن رعاية بريزنتيشن لاتحاد اليد، "عند الصعود لكأس العالم فى كرة القدم، عشنا الفرحة وقتا طويلا، كان هدفنا جميعا هو سعادة الشعب المصرى، لكننا لم نسافر بمفردنا، حيث كان معنا جماعات معروفة للجميع فى مصر حاولت التهويل من السلبيات".
وأردف "لا أقلل من السلبيات ومن الممكن أن تكون صحيحة، لكننا حققنا العديد من الإيجابيات، تستحق الإشادة، لكنهم تجاهلوا الإنجاز وتحدثوا عن لون الأوتوبيس".
وعاد ليقول: "مصر نظمت العديد من البطولات العامة فى كرة اليد، ونمتلك اتحادا ناجحا للغاية، وحان الوقت ليحقق هذا الاتحاد أرباحا مالية".
وشدد على أنه يعد الجماهير بتنظيم كأس العالم لكرة اليد فى مصر 2021، بطريقة تسعد الجميع، ونعد كل صناع كرة اليد بطفرة كبيرة للعبة، كما فعلتها شركة بريزنتيشن سبورتس مع كرة القدم، معربا عن سعادته بالعمل مع المنتخب الوطنى قبل وقت قليل من مشاركته فى كأس العالم 2019 بألمانيا والدنمارك.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى ينظمه الاتحاد المصرى لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل عقد الرعاية التاريخى مع شركة بريزنتيشن، لكل أنشطة الاتحاد، كما يتم الإعلان عن حصول بريزنتيشن سبورتس على حقوق تنظيم كأس العالم لكرة اليد التى تحتضنها مصر عام 2021، بجانب الحصول على حقوق الاتحاد التسويقية والتجارية.
وحضر المؤتمر مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة هشام نصر ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن، بالإضافة إلى المنتخب الوطنى لكرة اليد بكامل نجومه وجهازه الفنى والإدارى.
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