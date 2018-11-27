- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الاتحاد المصرى لكرة اليد يوقع عقد رعاية مع شركة بريزنتيشن والان مع تفاصيل الخبر
توقيع رعاية بريزنتيشن لليد
فيما أكد رئيس الاتحاد أن المنتخب الوطنى سيسعد جميع المصريين فى كأس العالم المقبل، الذى تنظمه ألمانيا والدنمارك العام المقبل.
محمد كامل وهشام نصر
مؤتمر اليد
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى ينظمه الاتحاد المصرى لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل عقد الرعاية التاريخى مع شركة بريزنتيشن، لكل أنشطة الاتحاد، كما يتم الإعلان عن حصول بريزنتيشن سبورتس على حقوق تنظيم كأس العالم لكرة اليد التى تحتضنها مصر عام 2021، بجانب الحصول على حقوق الاتحاد التسويقية والتجارية.
كامل ونصر
حضر المؤتمر مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة هشام نصر ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن، بالإضافة إلى المنتخب الوطنى لكرة اليد بكامل نجومه وجهازه الفنى والإدارى.
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الاتحاد المصرى لكرة اليد يوقع عقد رعاية مع شركة بريزنتيشن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .