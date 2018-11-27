شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الاتحاد المصرى لكرة اليد يوقع عقد رعاية مع شركة بريزنتيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر عقد رعاية مع شركة بريزنتيشن، وأكد هشام نصر أن كرة اليد فى مصر دخلت مرحلة جديدة مع عصر الاستثمار الرياضى، مشيرا إلى أن دخول العالمية يحتاج لمزيد من الدعم وهو ما ستحققه الشراكة مع شركة بريزنتيشن، وسلم نصر تيشرت المنتخب الوطنى لرئيس شركة بريزنتيشن.



توقيع رعاية بريزنتيشن لليد

فيما أكد رئيس الاتحاد أن المنتخب الوطنى سيسعد جميع المصريين فى كأس العالم المقبل، الذى تنظمه ألمانيا والدنمارك العام المقبل.



محمد كامل وهشام نصر



مؤتمر اليد

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى ينظمه الاتحاد المصرى لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل عقد الرعاية التاريخى مع شركة بريزنتيشن، لكل أنشطة الاتحاد، كما يتم الإعلان عن حصول بريزنتيشن سبورتس على حقوق تنظيم كأس العالم لكرة اليد التى تحتضنها مصر عام 2021، بجانب الحصول على حقوق الاتحاد التسويقية والتجارية.



كامل ونصر

حضر المؤتمر مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة هشام نصر ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن، بالإضافة إلى المنتخب الوطنى لكرة اليد بكامل نجومه وجهازه الفنى والإدارى.