شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته لمواجهة الاتحاد وراحة لطارق حامد ومحمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الزمالك التدريبات، صباح اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى مساء الجمعة المقبل فى إياب دور الـ16 للبطولة العربية والمقرر إقامتها بملعب بتروسبورت.

وحقق الزمالك فوزا جديدا مساء الاثنين بمسابقة الدورى المصرى على حساب الجونة بثلاثية نظيفة ليواصل الهيمنة على صدارة البطولة برصيد 32 نقطة.

وأدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا فى مباراة الجونة تدريبات استشفائية خلال مران اليوم، حتى لا يتعرضوا للإجهاد، بينما أدى باقى اللاعبين تدرييات بدنية وفنية قوية استعدادا للقاء الاتحاد.

ومنح الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى جروس طارق حامد لاعب الوسط راحة من التدريب لإصابته بكدمة فى العضلة الجانبية للفخذ خلال مباراة الجونة، كما حصل محمد إبراهيم صانع الألعاب على راحة لإصابته فى العضلة الخلفية، واكتفى بأداء تدريبات علاجية فى الجيم لتجهيزه للمشاركة فى المباريات المقبلة.