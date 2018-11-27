شكرا لقرائتكم خبر عن صدمات الأهلى العربية والأفريقية على مائدة لوك إيميل فى الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش فى مشاهدة المباريات الأخيرة للنادى الأهلى للتعرف على نقاط الضعف والقوة فى الفريق الأحمر.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها 9 ديسمبر المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ويشاهد لوك إيميل مباريات الأهلى مع الترجى التونسى التى ودع الفريق الأحمر على إثرها لقبه الأفريقى التاسع، بالإضافة لمباراة الأهلى مع الوصل الإماراتى، التى أسفرت عن وداع الفريق الأحمر لمنافسات البطولة العربية من دور الستة عشر.

وكان الطلائع قد تعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة السادسة عشرة للدورى فى الظهور الأول للبلجيكى لوك إيميل مديراً فنياً للفريق خلفاً لمحمد حلمى.

ومنح لوك إيميل لاعبيه راحة من المران 48 ساعة عقب مواجهة زعيم الثغر، على أن يبدأ الطلائع استعداداته لمواجهة الأهلى غداً الأربعاء.