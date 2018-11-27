شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر يرفض عرضاً لتدريب الأهلى ويتمسك بالبقاء مع أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الفرنسى سيباستيان ديسابر، المدرب السابق للإسماعيلى والمدير الفنى الحالى لمنتخب أوغندا عرضاً مُغرياً تقدم به النادى الأهلى لتدريب الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، خلفاً للفرنسى باتريس كاريترون الذى تمت إقالته عقب خسلارة بطولة أفريقيا والخروج من البطولة العربية.

وعلم ”الخليج 365” أن مسئولاً بارزاً فى الأهلى تحدث مع المدرب الفرنسى الذى سبق له تدريب الإسماعيلى والترجى التونسى والوداد المغربى، وعرض الأهلى على المدرب الفرنسى مبلغاً كبيراً لكن المدير الفنى لمنتخب أوغندا رفض العرض الأهلاوى لارتباطه بعقد مازال مستمراً مع أوغندا.