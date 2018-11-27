موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري.. والقنوات الناقلة.. وتشكيل اضطراري للمارد الأحمر في أول اختبار ليوسف

كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة المصرية على موعد مع مباراة هامة، في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، حيث يستضيف الأهلي نظيره المقاولون العرب، على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتُوج المارد الأحمر الموسم الماضي ببطولة الدوري المصري للمرة الـ40 في تاريخه.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي في التتويج بالدوري برصيد 40 لقبا بفارق 28 عن أقرب منافسيه نادي الزمالك صاحب الـ 12 بطولة.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء متأثرا بإخفاقه العربي والإفريقي، حيث خسر لقب دوري أبطال أفريقيا، على يد الترجي التونسي، في النهائي، وبعدها بأيام ودع بطولة كأس زايد "البطولة العربية"، من دور الـ16، أمام الوصل الإماراتي.

وبعد الخروج من البطولة العربية، قرر مجلس إداراة الأهلي إقالة الفرنسي، باترك كارتيرون من تدريب الفريق لسوء النتائج، وتعيين محمد يوسف كمدرب مؤقت لحين البحث عن مدير فني أجنبي جديد، كما تم الاستغناء عن مايكل ليندمان مدرب الأحمال، بالإضافة إلى تكليف سيد عبد الحفيظ،، بالقيام بأعمال مدير الكرة، لاستعادة الانضباط.

ويحتل الأهلي المركز الـ18 في الدوري بعد أن خاض 6 مباريات فقط، فاز في ثلاث مواجهات وتعادل في مباراتين وهزم في واحدة، فيما يمتلك المقاولون 17 نقطة، في المركز التاسع.

تشكيل إضطراري للأهلي

ويعاني الأهلي من إصابات كثيرة في صفوفه، منها المهاجم المغربى وليد أزارو والحارس محمد الشناوى والدولى التونسى على معلول والنيجيرى جونير أجايى وعمرو السولية وأحمد فتحىي ومحمد هاني.

ومن المتوقع أن يبدأ محمد يوسف المدير الفني المؤقت اللقاء بتكشيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامى

خط الدفاع: باسم علي وسعد سمير وكوليبالى وأيمن أشرف

خط الوسط: حسام عاشور وهشام محمد ووليد سليمان وإسلام محارب وأحمد حمودي أو "صلاح محسن"

خط الهجوم: مروان محسن.

القنوات الناقلة للدوري

القنوات الناقلة لمنافسات الدوري المصري، هي مجموعة قنوات أون سبورت، وقناة "النيل" للرياضة.

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