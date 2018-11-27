رياضة | محمد كامل: نضخ أكثر من مليار جنيه للرياضة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد كامل: نضخ أكثر من مليار جنيه للرياضة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس، أن شركته تضخ مليار و٣٠٠ مليون جنيه كاستثمار في المجال الرياضي كل عام.

وأشار إلى أن بريزنتيشن سبورتس، تعمل على الاستثمار الرياضي في مصر بسكل كبير وقوي وفعال، وتساعد على التنمية في كافة مجالات الرياضة.

وشدد على أن شركة استادات التي يترأسها، سيكون لها دور كبير في تنظيم كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١ في مصر.

وشدد خلال المؤتمر الصحفي لتوقيع عقد رعاية اتحاد اليد، على أن شركة استادات سوف تعمل على الصالات المغطاة في الفترة المقبلة، وسيكون لها دور في المونديال من خلال التنسيق لكيفية دخول الجماهير والحصول على تذاكر المباريات، والنظام الخاص بالملاعب كاملا".

واستطرد قائلا: "بريزنتيشن واستادات لا يعملان في قطاع كرة القدم فقط، ولكن هدفهما الاستثمار في الرياضة بشكل عام، فبريزنتيشن استثمرت من قبل في كأس السوبر الافريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك".