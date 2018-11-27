رياضة | "والد" نيمار يتمسك بمشاركته أمام ليفربول

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تمسك والد نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بمشاركة نجله أمام ليفربول الإنجليزي غدًا في دوري أبطال أوروبا.
ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن والد نيمار جونيور أكد أن نجله سيشارك في مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.
وكان نيمار قد شارك في خسارة باريس سان جيرمان أمام ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الأولي من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
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