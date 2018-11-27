رياضة | كورة لايف| مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا | Yalla Shoot بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا بث مباشر اليوم

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كورة لايف| مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا | Yalla Shoot بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا بث مباشر اليوم

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كورة لايف| مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا | Yalla Shoot بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا بث مباشر اليوم

موعد مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا اليوم

البطولة : دوري أبطال أوروبا

القنوات : بي ان سبورت 5

المعلق : جواد بدة

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية

كورة لايف| مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا | Yalla Shoot بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا بث مباشر اليوم