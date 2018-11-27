الان تتابع بناءً على طلب الجماهير.. الاتحاد: “بليتش” يحظى بدعم الإدارة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - محمد بن نافع:

أكد حسين الشريف، المتحدث الرسمي بإسم نادي الاتحاد، أن المدرب الكرواتي للفريق الأول لكرة القدم سلافن بليتش محل ثقة للاتحاديين، ويحظى أيضاً بدعم إدارة النادي، مطالباً جماهير ناديه بعدم الالتفات لمن يريد التشويش وإثارة القلاقل.

وأضاف الشريف، في بيان، أن الفريق أمام مرحلة جديدة تتطلب تكاتف وتعاضد الجميع.

وتأتي تصريحات “الشريف” بعد مطالبات جماهيرية كبيرة للإدارة الجديدة برئاسة لؤي ناظر، باستمرار بليتش واعطاءه الفرصة كاملةً مع تطعيم الفريق بعناصر أجنبية ومحلية على مستوى الطموحات والآمال، حتى تستطيع انتشال الفريق بقيادة المدرب من وضعه الحالي القابع في ذيل ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار خلال 10 مباريات، جمع خلالها نقطتين فقط من فريقي الوحدة وأحد.

يذكر أن “بليتش” قدم للاتحاد إبان فترة رئاسة نواف المقيرن الذي تقدم باستقالته عقب خسارة الفريق بثلاثية أمام الأهلي ضمن منافسات الجولة العاشرة حيث كان بديلاً للمدرب الأرجنتيني المقال رامون دياز.