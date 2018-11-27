شكرا لقرائتكم خبر عن كوبا ليبرتادوريس: كونميبول يجتمع لاتخاذ قرار بشأن نهائي ريفر- بوكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد اتحاد كرة القدم الأمريكي الجنوبي «كونميبول»، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا في أسونسيون، للبحث في مصير مباراة إياب نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بلايت وبوكا جونيورز، والتي أرجئت نهاية الأسبوع إلى موعد لاحق بعد تعرض حافلة الثاني لاعتداء من مشجعي الأول.

ومن المقرر أن يضم الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الاتحاد، الباراجواياني أليخاندرو دومينجيز، رئيس بوكا دانيال أنجليسي ونظيره رئيس ريفر بلايت رودولفو دونوفريو، للبحث في مصير المباراة النهائية التي تجمع للمرة الأولى في المسابقة القارية، قطبي كرة القدم الأرجنتينية.