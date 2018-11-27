شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يشيد بلاعبي الزمالك ويطالب بالتركيز في البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي، اليوم الثلاثاء.
وأشاد جروس باللاعبين لما قدموه في لقاء الجونة، وطالبهم بالتركيز في لقاء الاتحاد في البطولة العربية، للتأهل للدور ربع النهائي.
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