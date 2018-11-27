شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي خاص لبدلاء الزمالك في مران اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أندريه شورمان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأمير عزمي، مدرب الفريق، على تجهيز برنامج خاص للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الزمالك والجونة أمس، والبدلاء الذين شاركوا في اللقاء.

وتحدث الجهاز الفني عن أهمية التركيز، وتنفيذ برامج المران، للحصول على فرصة مع الفريق الفترة القادمة.