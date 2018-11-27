شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين جروس وكاسونجو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، على هامش المران الصباحي، اليوم الثلاثاء.
وقام «جروس» بمنح كاسونجو بعض التعليمات الخاصة في المران، لتطوير بعض الأمور في أداءه خلال المباريات القادمة.
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