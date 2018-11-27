شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تأهيلية لمحمد إبراهيم في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية بجيمانيزيوم النادي على هامش مران الفريق الصباحي اليوم الثلاثاء. ويعاني محمد إبراهيم من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، ويؤدي برنامج تأهيلي تمهيدا لعودته من جديد للتدريبات الجماعية.

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