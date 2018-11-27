شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يتحدث عن أهم أسباب نجاح الزمالك في الفترة الحالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، بأمير مرتضى، المشرف على الكرة بالنادي الأبيض، مؤكدًا أنه أهم أسباب نجاح الفريق في الفترة الحالية.
وكتب «ميدو»، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «سر نجاح فريق الزمالك نقاط كثير أهمها أمير مرتضى.. بصراحة فخور بيه بيتعامل مع كل المواقف الصعبة بتوازن كبير.. برافو يا أمير».
وحقق الزمالك فوزًا كبيرًا على الجونة بثلاثية نظيفة، مساء الإثنين، ليعزز موقعه في صدارة جدول الدوري.
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