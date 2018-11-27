شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة حكماً لمباراة الأهلي والمقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم جهاد جريشة لإدارة مباراة الأهلي والمقاولون، التي ستقام اليوم الثلاثاء، ضمن الأسبوع السادس عشر للدوري الممتاز.

ويعاون «جريشة» كل من محمود أبوالرجال وسمير جمال، وأحمد عبدالله حكماً رابعاً، وكل من أحمد حمدي وصبحي العمراوي حكماً خامساً.