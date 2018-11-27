شكرا لقرائتكم يوفنتوس يخوض مرانه الرئيسى استعدادا لمواجهة فالنسيا بأبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض فريق يوفنتوس الايطالى تدريبه الرئيسى والختامى لمواجهة فالنسيا الاسبانى فى الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة أوروبا للأندية الأبطال والتى ستقام على أرضية ملعب استاد أليانز أرينا معقل الفريق الايطالى الشهير. ويعيش فريق يوفنتوس حالة معنوية كبير بفضل التألق الكبير لنجمه الأسطورى كريستيانو رونالدو الذى يعزز من تواجده فى الملاعب العالمية فى رحلته الأخيرة. ومن المقرر أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءًا وسط توقعات بمواجهة نارية بين الفريقين.

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