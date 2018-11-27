شكرا لقرائتكم الاتحاد المكسيكي يتصدى لتجاوزات مارادونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقّعت لجنة الانضباط بالاتحاد المكسيكي لكرة القدم غرامة مالية على الأرجنتيني دييجو مارادونا، مدرب فريق "دورادوس دي سينالوا"، بدوري الدرجة الثانية المكسيكي، بسبب تصريحاته ضد التحكيم في الجولة 15 من المسابقة.

ولم تكشف اللجنة قيمة الغرامة الموقعة على مارادونا، الذي قالت إنه "انتهك اللوائح الأخلاقية".

واستاء مارادونا (58 عاما) من أداء الحكم أمام فريق "أتلتيكو سان لويس"، يوم 10 من الشهر الجاري، وقارنه بالأوروجوائي إدجاردو كوديسال، الذي أدار النهائي الذي خسرته الأرجنتين أمام ألمانيا في مونديال 1990.

وقال: "لا أحب أن يفوز الحكم علي، ليفوزوا علي في الملعب. لقد عاقب كل لاعبي فريقي، لا أريد التحدث عنه كثيرا، لا أريد تذكر كوديسال، لأنني لو واصلت الحديث سأقول الكثير من الحماقات".

وتعد العقوبة هى الثانية التي يتعرض لها مارادونا منذ توليه تدريب سينالوا، بعد إيقافه لمباراة إثر طرده في ذهاب ربع نهائي دوري "أبرتورا" أمام "مينيروس".