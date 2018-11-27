شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك : إصابة طارق حامد كدمة في العضلة الجانبية للفخذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن إصابة طارق حامد بكدمة في العضلة الجانبية للفخذ ما أدي إلي تغييره في مباراة الجونة بالجولة السادسة عشر بالدوري الممتاز.

ويغيب طارق حامد عن الزمالك في المباراة القادمة يوم الجمعة أمام الاتحاد السكندري بالبطولة العربية للايقاف.

ومن المقرر أن يخضع حامد لبرنامج علاجي لتأهيليه لمباريات الزمالك القادمة.