عقم لوكاكو حديث الصحف الإنجليزية

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جدة - عمرو شويل يملك البلجيكى روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزى رقماً سلبياً على الجانب التهديفي مع الشياطين الحمر منذ 31 مارس 2018، قبل المشاركة فى مباراة فريقه ضد يونج بويز العاشرة مساء اليوم، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا على ملعب "أولد ترافورد".

فشل روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد فى تسجيل أى هدف على ملعب أولد ترافورد منذ مباراة سوانزى سيتى 31 مارس 2018 الموسم الماضى، بعد أن أحرز الهدف الأول فى اللقاء الذى انتهى بفوز الشياطين الحمر بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدورى الإنجليزى.

وسخرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية من الفترة الطويلة التى غاب فيها لوكاكو عن التسجيل وسط جماهيره وقالت أنه خلال هذه المدة الطويلة من نحس المهاجم البلجيكى وقعت عدة أحداث على الجانب الرياضى والسياسى والإجتماعى فى أوروبا على رأسها تتويج كيليان مبابى بـ4 ألقاب مع باريس سان جيرمان، ثم إستقالة 14 وزيراً من الحكومة البريطانية على خلفية الخروج من الإتحاد الأوروبى وولادة ما يقرب من 92 مليون طفل على مستوى العالم.



