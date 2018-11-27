الراحة ممنوعة فى الأهلي

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جدة - عمرو شويل يؤدي فريق الكرة الأول بالأهلى مرانه صباح غدٍ الأربعاء بدون راحة، استعدادا لمواجهة بتروجت التي تقام يوم السبت المقبل بالسويس، والمؤجلة من الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري العام، ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب، في السابعة مساء اليوم على استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من عمر بطولة الدوري العام.

ومن المقرر أن يتوجه الأهلى للسويس يوم الجمعة المقبل، استعداداً لمواجهة بتروجت، ويخوض الأهلي سلسلة من المباريات الرسمية في بطولة الدوري العام خلال شهر ديسمبر المقبل، تبدأ بمواجهة بتروجت.

ويبحث الجهاز الفني للأهلي استغلال مباريات الدوري، لتحقيق أقصى استفادة فنية والوصول بالفريق إلى مكانته في بطولة الدوري العام، وحرص الجهاز الفني على تجهيز جميع اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية والنفسية بعد العودة من الإمارات.