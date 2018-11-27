شكرا لقرائتكم اليوم.. حكام مواجهة الزمالك والاتحاد فى القاهرة استعدادا للمواجهة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل القاهرة اليوم الثلاثاء طاقم التحكيم العراقى المكلف بإدارة مباراة الزمالك و الاتحاد السكندرى مساء الجمعة المقبل فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية والمقرر إقامتها بملعب بتروسبورت.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم عن طاقم تحكيم عراقى لإدارة مباراة العودة بين الزمالك والاتحاد السكندرى، بقيادة على صباح حكم ساحة، ويعاونه أمير داود مساعد أول ، وحيدر عبد المحسن مساعد ثانى ، وحكم رابع يوسف سعيد حسن ، ويراقب اللقاء السعودى يحيى القرنى .

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله الكونغولى كاسونجو.