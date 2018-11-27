شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: المركز الأولمبى حقق مكاسب 20 مليون جنيه هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن المركز الأولمبى بالمعادى حقق مكاسب 20 مليون جنيه خلال العام الحالى، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى استغلال المنشآت الرياضية لزيادة الدخل.

قال وزير الشباب والرياضة "نعيد بناء أصول وزارة الشباب والرياضة، ونهتم دوما بالاحترافية، ونسعى أن تكون الإدارة والتشغيل والصيانة على أعلى مستوى فيما يخدم الفرق الرياضية والمنتخبات الرياضية والمجتمع المصرى".

وتابع الدكتور أشرف صبحى "نسعى لتدشين مشروعات جديدة تتناسب مع الوقت الحالى، واليوم نوقع بروتوكول التعاون مع الشركة الوطنية للفنادق والخدمات السياحية لخبرتها فى إدارة الفنادق، فالشركة لديها قصص نجاح كثيرة مع وزارة الشباب والرياضة وتعد إحدى القلاع المهمة للقوات المسلحة، ونرغب فى تعميم هذا النجاح فى باقى المنشآت التابعة للوزارة".